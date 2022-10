Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Dirmstein (ots)

Am Sonntag, den 23.10.2022 um 00:015 Uhr meldet ein Hausbesitzer einen Einbruch in sein Wohnhaus im Nordosten von Dirmstein. Der Geschädigte stellte bei der Wiederkehr zu seinem Einfamilienhaus fest, dass im Haus alle Schränke durchwühlt wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2500EUR. Ob ein Zusammenhang mit dem Wohnungseinbruchsdiebstahl in Obrigheim besteht, bei dem der Täter durch den Hausbesitzer überrascht und verfolgt wurde, ist bislang ungeklärt. Wer hat im Tatzeitraum und unmittelbar danach verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich von Dirmstein gesehen? Zeugenhinweise nimmt die Kriminalinspektion Neustadt an der Weinstraße (06321/854-0) entgegen.

