Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Hausbesitzer verfolgt Einbrecher

Obrigheim (Pfalz) (ots)

Am Samstag, den 22.10.2022 kam es in der Zeit von ca. 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Obrigheim. Als die Hausbewohner nach Hause kamen stellten sie den Einbruch unmittelbar fest und hörten auch noch Geräusche im Haus. Beim Nachschauen überraschten sie den Einbrecher auf frischer Tat. Dieser ergriff daraufhin die Flucht und wurde von einem der Hausbewohner noch bis in ein angrenzendes Feld verfolgt. Dort verlor sich dann die Spur. Auch die Polizei konnte den lediglich als dunkel gekleidet und von kleiner Statur beschriebenen Täter trotz sofortiger Heranführung von unterstützenden Fahndungskräften nicht mehr feststellen. Auf der Flucht verlor der Einbrecher noch einiges des am Terrassenausgang bereitgestellten Diebesgut. Der Gesamtschaden erläuft sich ersten Ermittlungen zufolge auf ca. 28.000EUR. Wer hat im Tatzeitraum und unmittelbar danach verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich von Obrigheim / Albsheim gesehen? Zeugenhinweise nimmt die Kriminalinspektion Neustadt an der Weinstraße (06321/854-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell