Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Dieselkraftstoff entwendet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 22.10.2022 01:00 Uhr bis 23.10.2022, 11:00 Uhr wurden aus einem in der Gustav Kirchhoff Straße in Bad Dürkheim abgestellten Sattelschlepper 150 Liter Diesel entwendet. Die bislang unbekannten Täter öffneten gewaltsam den Tankdeckel und entwendeten insgesamt 150 Liter Dieselkraftstoff. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass Diesel in einen Abwassergully floss. Daher wurde die Feuerwehr verständigt, die ein weiteres Einfließen verhinderte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell