Velen (ots) - Auf der Bundesstraße 525 ist es im Bereich Velen am Freitagvormittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Straße ist derzeit im Bereich der Kreuzung mit der Kreisstraße 15, Nordvelener Straße, und der Anton-Lutter-Straße komplett gesperrt. Es wird nachberichtet. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) Markus Hüls (to) Thorsten Ohm (fr) ...

mehr