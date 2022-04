Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zusammenstoß - Auto schleudert in Gegenverkehr

Bad Oeynhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Werster Straße sind am Sonntagabend zwei Autofahrer leicht verletzt worden.

Den Erkenntnissen nach hatte ein BMW-Fahrer aus Bad Oeynhausen gegen 19.15 Uhr die Eidinghausener Straße in nördlicher Richtung befahren und bog an der Kreuzung der Werster Straße nach rechts auf diese ein, um den Wagen in Richtung der Dehmer Straße zu steuern. Dabei geriet der Wagen des 23-Jährigen kurz nach dem Abbiegemanöver ins Schleudern und rutschte auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß mit dem VW eines 32-Jährigen Bad Oeynhauseners kam. Durch die Wucht des Aufpralls brach die linke vordere Radaufhängung des BMW. Der rutschte weiter, drehte sich und kollidierte schließlich mit einer Hecke.

Beide Fahrer erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Sie wurden durch Rettungskräfte ins Krankenhaus Bad Oeynhausen gebracht, welches sie nach ambulanter Behandlung verlassen konnten. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Nach Einschätzung der Beamten dürfte sich der Sachschaden auf mindestens 20.000 Euro belaufen.

