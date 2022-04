POL-MI: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Petershagen (ots) - Am Samstagmorgen ist ein sieben Jahre alter Junge auf der Hauptstraße von einem PKW erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind hatte sich den Angaben zufolge gegen 11.20 Uhr auf dem Bürgersteig in Höhe der Volksbank befunden und wollte die Fahrbahn zu seiner auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehenden Mutter hin überqueren. Zur selben Zeit befand sich ein 50 Jahre alter Mini-Fahrer aus Petershagen in Fahrtrichtung der B 61 auf der ...

