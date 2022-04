POL-MI: Fahrradfahrer verunglückt tödlich

Minden (ots) - Kurz nach Mitternacht wurde die Polizei am Sonntag wegen Streitigkeiten an die Kreuzung "In den Bärenkämpen / Zähringerallee" gerufen. Dort trafen die Polizisten auf mehrere Personen, darunter auch die beiden mutmaßlichen Streithähne (23, 25). Den Erkenntnissen zufolge waren beide Männer aneinander geraten, woraufhin der 23-Jährige seinem Kontrahenten nicht nur einen Faustschlag versetzt haben soll, ...

mehr