Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste: Feuerwehrwache von Einbrechern aufgesucht

Rieste (ots)

In der Zeit von Mittwochabend (22.15 Uhr) bis Freitagmittag (12.50 Uhr) machten sich unbekannte Täter am Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr in Rieste zu schaffen. Nachdem sie mit Gewaltanwendung an einem Fenster in das Objekt gelangten, entwendeten sie eine Akkuflex sowie eine Kettensäge aus einem Einsatzfahrzeug und machten sich in unbekannte Richtung aus dem Staub. Hinweise auf die Tat, Täter oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Bersenbrücker Polizei unter 05439/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell