POL-OS: Vechta - Versammlung in der Innenstadt

Osnabrück (ots) - Am Freitagnachmittag kam es in den Innenstädten von Osnabrück sowie Oldenburg zu angezeigten Versammlungen im Kontext des "Global Strike Day". Nach den jeweiligen Auftaktkundgebungen setzten sich in Osnabrück etwa 380 Teilnehmende zu Fuß in Bewegung, in Oldenburg nahmen etwa 1200 Personen an ...

mehr