Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unfall mit leichtverletztem Rollerfahrer

Polizei Pirmasens (ots)

Am 28.10.2022, gegen 23:00 Uhr, ereignete sich in der Zweibrücker Straße in Pirmasens ein Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger PKW-Fahrer hatte beim Anfahren vom Fahrbahnrad das Kleinkraftrad eines 33-jährigen Mannes übersehen. Dieser konnte nicht mehr bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Der 33-jährige Rollerfahrer zog sich leichte Verletzungen (Abschürfungen, Fraktur rechtes Handgelenk) zu. Der Roller wurde stark beschädigt, Schadenshöhe ca. 1000 Euro. Am PKW entstand an der Beifahrerseite ein Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Roller schneller als die zulässigen 25 km/h war. Der 33-jährige Rollerfahrer war zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und zeigte auch drogentypische Auffallerscheinungen. Ein Drogentest ergab die Beeinflussung durch THC, Amphetamin und Methamphetamin. Die Ermittlungen dauern an. |pips

