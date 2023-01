Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.01.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Fahrenbach-Trienz: Diebstahl von Ortsschild - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat zwischen Donnerstag, den 29. Dezember 2022 und Montag, den 02. Januar 2023 das Ortsschild der Gemeinde Fahrenbach-Trienz entwendet. Das Ortsschild steht normalerweise an der Kreisstraße 3924, Limbacher Weg, am Ortsausgang in Richtung Limbach. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Limbach unter der Telefonnummer 06274 92805-0 zu melden.

Buchen: Beschädigung von Pkw - Zeugen gesucht

Eine 19-Jährige stellt am 03. Januar 2022 um 16 Uhr an ihrem BMW auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Carl-Benz-Straße in Buchen mehrere lange Kratzer an der Fahrerseite fest. Da sie am selben Tag zwischen 14:15 Uhr und 14:45 Uhr ihr Auto auch auf einem Supermarktparkplatz in der Daimlerstraße in Buchen abgestellt hat, kann es sich auch hierbei um den Tatort handeln. Zeugen, die Hinweise zu der Entstehung der Kratzer oder einem möglichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Reichenbuch: Radmuttern an Autos gelöst - Zeugen gesucht

Ein 38-Jähriger stellt fest, dass die Radmuttern an der Vorderachse seines Autos gelöst wurden. Des Weiteren wurden auch die Radmuttern an der Hinterachse des Autos seiner Ehefrau gelöst. Zwischen Freitag, dem 23. Dezember 2022, 15 Uhr und Donnerstag, 29.Dezember 2022, 07.45 Uhr wurden an einem Auto, das in der Straße Grasäcker in Reichenbuch geparkt war, die Radmuttern an der Vorderachse gelöst. An derselben Örtlichkeit wurden an einem weiteren Auto die Radmuttern der Hinterachse gelöst. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 / 809-0, zu melden.

Eberstadt: Kind zündet Feuerwerkskörper und verletzt anderes

Ein 11-Jähriger zündete an Silvester gegen 22:00 Uhr im Höhlenweg in Eberstadt einen Feuerwerkskörper, der anschließend in einer Menschenmenge explodierte. Dabei trug ein 10-Jähriger eine Brandverletzung am Knie davon. Den Feuerwerkskörper hatte der 11-Jährige zuvor von seiner Mutter bekommen. Diese muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Sulzbach: Mit Auto kollidiert und einfach weitergefahren - Zeugen gesucht

Am 03. Dezember 2022 um 17.05 Uhr befuhr eine 26-Jährige mit ihrem Audi die Hauptstraße in Sulzbach von Mosbach kommend in Richtung Allfeld. In der Ortsmitte möchte sie nach links in die Billigheimer Straße abbiegen. Auf dieser kommt ihr ein dunkler Kombi aus Richtung Billigheim kommend entgegen. Beim Abbiegen nach rechts in die Hauptstraße kollidiert er mit der linken Fahrzeugseite des Audis und beschädigt diese über die gesamte Fahrzeuglänge. Statt anzuhalten und sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro zu kümmern, fährt er in Richtung Mosbach davon. Bei dem dunklen Kombi handelt es sich vermutlich um einen BMW. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

