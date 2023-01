Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebstahl in Discounter

Hemer (ots)

Während eines Einkaufs in einem Discounter an der Mendener Straße wurde eine 55-jährige Hemeranerin am Dienstagmorgen, zwischen 10:15 und 10:45 Uhr, durch Taschendiebe beklaut. Die Geldbörse trug sie währenddessen in ihrer Handtasche. Den Diebstahl bemerkte sie erst, als sie an der Kasse durch eine Verkäuferin angesprochen wurde, die ihr Portemonnaie zwischen den Regalen gefunden hatte. Das Bargeld fehlte. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

