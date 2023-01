Iserlohn (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am zurückliegenden Wochenende eine Mischpumpe im Wert von ca. 6.000 Euro auf einer Baustelle an der Alexanderstraße. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Iserlohn entgegen. (dill) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

