POL-MK: Vandalismus an Grundschule

Altena (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Seitenscheibe eines an der Freiheitstraße parkenden Renault Clio zerstört. Aus dem Inneren des Fahrzeugs entwendeten sie eine Handtasche samt Inhalt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

