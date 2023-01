Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannte randalieren auf dem Markplatz und besprühen Gebäude

Wesel (ots)

In der Nacht zum Neujahrsmorgen besprühten unbekannte Täter mehrere Gebäude am Markplatz in Wesel Feldmark. In unterschiedlichen Farben brachten sie Schriftzüge auf Hauswände und eine große Mülltonne. Die Täter benutzten verschiedene Farben und Schriftzüge auf unterschiedlichen Gebäudeteilen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können oder Hinweise zu den Tätern geben können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell