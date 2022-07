Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Allensbacher Straße - grauen Audi Q3 gestreift und geflüchtet (12.07.2022)

KN-Dettingen (ots)

Am Dienstagabend, gegen 18 Uhr, ist es auf der Allensbacher Straße in Dettingen zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer war auf der Allensbacher Straße in ortsauswärtige Richtung unterwegs. Nachdem er zunächst verkehrsbedingt hinter mehreren parkenden Autos anhielt und entgegenkommende Fahrzeuge vorbeifahren ließ, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Dabei streifte der unbekannte Autofahrer einen ebenfalls entgegenkommenden grauen Audi Q3. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt jedoch fort. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben. Direkt hinter diesem fuhr ein weiteres Auto, dessen Fahrer den Unfall wahrgenommen haben könnte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

