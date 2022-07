POL-KN: (Konstanz) Oldtimer beschädigt und Fahrzeugteile gestohlen (08./11.07.2022)

Trossingen (ots) - Bei einem Unfall am Dienstagvormittag auf der Kreisstraße 5914 hat sich ein Motorradfahrer schwer verletzt. Ein 22-jähriger Fahrer eines Mercedes-Sprinter mit Anhänger war auf der K 5914 von Schura herkommend in Richtung Gunningen unterwegs. An einer Einmündung bog der Sprinterfahrer nach ...

