Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Eine leicht Verletzte bei Auffahrunfall (11.07.2022)

Triberg (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Montag gegen 17.30 Uhr auf der Wallfahrstraße, Höhe der Einmündung zur Pfarrer-Dold-Straße. Ein 26-jähriger Audi Fahrer fuhr hinter einer 47-jährigen Fiat Tipo Fahrerin talwärts in Richtung Hauptstraße. Als die Frau abbremste, um in die Pfarrer-Dold-Straße abzubiegen, reagierte der Audifahrer zu spät und fuhr auf. Dabei erlitt eine 17-jährige Mitfahrerin im Fiat leichte Verletzungen. Den Schaden an beiden Autos schätzte die Polizei auf insgesamt rund 3.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell