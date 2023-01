Xanten (ots) - Am 30.12.2022 im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr kam es zu einem Tageswohnungseinbruch in einem Einfamilienhaus in Xanten-Lüttingen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich rückwärtig Zugang zum Haus an der Straße am Domblick, indem sie die Verglasung der Terrassentüre einschlugen und danach der Schließhebel der Türe betätigt ...

