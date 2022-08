Polizei Hagen

POL-HA: Mann wird nach Zigarette gefragt und ins Gesicht geschlagen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Samstag, 27.08.2022, ging ein 59-Jähriger gegen 13:30 Uhr die Grabenstraße entlang. Er war betrunken (knapp ein Promille). Auf dem Gehweg sprach ihn ein Unbekannter an und fragte nach einer Zigarette. Der Hagener erklärte, dass er seiner Bitte nicht nachkommen werde. Daraufhin schlug der Unbekannte dem 59-Jährigen zweimal mit der Faust in das Gesicht und ging davon. Der Angreifer war zirka 35 Jahre alt, 185-190 cm groß und schmal gebaut. Er hatte kurze, dunkelblonde Haare und trug eine schwarze Hose, sowie ein schwarzes T-Shirt. Seine Arme waren tätowiert. Die Polizisten legten eine Anzeige vor. (hir)

