Polizei Hagen

POL-HA: Hohe Promillewerte bei Verkehrskontrollen am Wochenende

Hagen (ots)

Am Wochenende erreichten zwei betrunkene Verkehrsteilnehmer jeweils eine Promillegrenze, die die Polizisten entgeistert staunen ließ. Am Freitag, 26.08.2022, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 17 Uhr einen Opel in der Tückingstraße. Schon als die Beamten nach Führerschein und Fahrzeugpapieren fragten, schlug ihnen Alkoholgeruch entgegen. Den Wert von zwei Promille konnte sich die 31-jährige Fahrerin nicht erklären. Die Polizisten ließen eine Blutprobe entnehmen, stellten den Führerschein sicher und legten eine Anzeige vor. Diese erwartete auch einen Fahrradfahrer am Sonntag. Der 46-Jährige fuhr in der Berliner Straße in Schlangenlinien auf dem Gehweg entlang. Als die Polizisten ihn anhielten, schwankte er und lallte. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von knapp zwei Promille an. Auch dem 46-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. (hir)

