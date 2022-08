POL-HA: Raub in Eilpe - Mann wird mit zwei Promille überfallen

Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Samstag, 27.08.2022, rief eine 51-Jährige die Polizei. In ihre Eisdiele in der Körnerstraße wurde eingebrochen. Die Beamten stellten Aufbruchspuren fest und grenzten den Tatzeitraum auf Freitag, 26.08.2022, 19:30 Uhr, bis Samstag, 06:15 Uhr, ein. Die Einbrecher stahlen fünf Kästen Cola und entkamen unerkannt. Die Kripo nimmt Zeugenhinweise unter 02331 986 2066 entgegen. (hir) Rückfragen ...

mehr