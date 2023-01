Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Einbruch in Einfamilienhaus einen Tag vor Silvester

Xanten (ots)

Am 30.12.2022 im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr kam es zu einem Tageswohnungseinbruch in einem Einfamilienhaus in Xanten-Lüttingen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich rückwärtig Zugang zum Haus an der Straße am Domblick, indem sie die Verglasung der Terrassentüre einschlugen und danach der Schließhebel der Türe betätigt werden konnte. Der oder die Täter durchwühlten alle Räumlichkeiten des Objekts. Nachbarn konnten im Laufe des Tages eine offenstehende Tür feststellen und informierten die Polizei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können oder etwas verdächtiges festgestellt haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell