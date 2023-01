Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - räuberischer Diebstahl - Kaufhausdetektiv überwältigt Ladendieb

Moers (ots)

Am 30.12.2022 gegen 14:50 Uhr entwendete ein 60-jähriger Mann aus Moers ein Handy und diverses Zubehör in einem Elektrofachmarkt in Moers.

Bevor er das Geschäft verlassen konnte wurde er von dem 39-jährigen Kaufhausdetektiv im Kassenbereich angesprochen.

Der 60-Jährige schlug dem Detektiv daraufhin ins Gesicht und drohte damit, ihn zu erschießen.

Der Detektiv brachte den 60-Jährigen zu Boden und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Den Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren u.a. wegen räuberischem Diebstahl.

Er wurde zur Polizeiwache Moers gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell