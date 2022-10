Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbrecher in Kleingartenanlage unterwegs

Singen (ots)

Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten Einbrecher, die im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Montagnachmittag in der Kleingartenanlage "Am Bohl" unterwegs waren. Soweit bislang bekannt, hebelten die Unbekannten an drei Lauben die Holztüren auf um in die Innenräume zu gelangen. Dort stahlen sie diverse hochwertige Geräte. Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Kleingartenanlage aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

