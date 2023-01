Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Einbruch in Einfamilienhaus - Die Polizei sucht Zeugen

Rheinberg (ots)

In der Nacht zu Neujahr sind in Rheinberg, bislang unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus an der Moerser Straße eingebrochen. Sie näherten sich dem Haus von hinten und schlugen eine Scheibe ein. Die Täter durchwühlten das komplette Haus und konnten unerkannt flüchten. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die eventuell durch das Einschlagen der Scheibe aufmerksam geworden sind oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

