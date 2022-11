Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: nach Trunkenheitsfahrt leistet Beifahrer Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Im Zuge einer Fahrt zu einem anderen Einsatz fielen einer Beamtin und einem Beamten des Polizeireviers Böblingen am Montag gegen 21.45 Uhr auf der Bundesstraße 464 ein Opel auf, der in Schlangenlinien im Bereich Holzgerlingen unterwegs war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle in der Olgastraße stellte sich heraus, dass der 24 Jahre alte Fahrer vermutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Während der 24-Jährige die Maßnahmen der Polizei erduldete, verhielt sich sein 21-jähriger Beifahrer aggressiv. Dem Anschein nach war der Mann ebenfalls alkoholisiert. Er versuchte mehrfach das Fahrzeug zu verlassen und begann die polizeilichen Kontrollmaßnahmen zu filmen. Da er trotz mehrerer Aufforderungen damit nicht aufhören wollte, griff ein Beamter nach dem Smartphone, worauf der 21-Jährige den Polizisten schlug. Als sich die Aggressivität des jungen Mannes letztlich immer mehr steigerte, musste er von mehreren Beamtinnen und Beamten aus dem Fahrzeug geholt und zu Boden gebracht werden. Beim Anlegen der Handschließen sperrte sich der 21-Jährige, so dass auch dies nur unter hoher Kraftanstrengung der Polizisten möglich war. Er wurde schließlich zum Polizeirevier Böblingen gebracht, wo er den Rest der Nacht verbringen musste. Darüber hinaus wird er wegen tätlichen Angriffs angezeigt. Der 24-jährige Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem wurden der Fahrzeugschlüssel und sein Führerschein beschlagnahmt. Er wird sich wegen Trunkenheitsfahrt verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell