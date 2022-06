POL-PDWIL: Diebstahl eines Stampfers

Daun (ots) - Im Zeitraum 05.06.2022 20:45 Uhr bis 06.06.2022, 11:20 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter einen im Bereich der Mainzer Straße in Daun abgestellten Personenkraftwagen der Marke Peugeot vom Typ 3008 mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk der KV Vulkaneifel. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 ...

