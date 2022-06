POL-PDWIL: Schwerer Verkehrsunfall

Prüm (ots) - Am Donnerstag, 02.06.2022, wurde in Lissendorf, Waldweg, ein Anwesen unberechtigt betreten und von einem dort hinter einer Hecke abgestellten PKW-Anhänger abgelagertes Altmetall entwendet. Sachdienliche Hinweise hierzu werden an die Polizeiinspektion Prüm unter der Tel. Nr. 06551/9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Prüm Pressestelle Telefon: 06551-9420 pipruem.dgl@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei ...

