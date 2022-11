Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Feuerwehreinsatz in der Reichenberger Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 05:00 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Leonberg zu einem Mehrparteienhaus in der Reichenberger Straße im Stadtteil Ramtel aus, nachdem dort ein Rauchmelder Alarm geschlagen hatte. Ein aufmerksamer Nachbar vernahm den Alarm des Rauchmelders und rief anschließend die Feuerwehr. Bevor diese jedoch vor Ort war, konnte der Nachbar in die mittlerweile stark verrauchte Wohnung eindringen und den betroffenen Bewohner in Sicherheit bringen. Es stellt sich schließlich heraus, dass der Bewohner vermutlich Essen im Ofen vergessen hatte und im weiteren Verlauf eingeschlafen war. Das Essen begann zu rauchen, was wiederum den Rauchmelder auslöste. Ein offenes Feuer entstand nicht. Die Feuerwehr befand sich mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell