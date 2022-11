Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ditzingen: 61-Jähriger nach versuchtem Totschlag in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 53 Jahre alter Mann in der Nacht zum Samstag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 02:00 Uhr in eine Auseinandersetzung in Ditzingen verwickelt war. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war es zwischen dem 53-Jährigen und einem 61 Jahre alten Mann in einem Hotel in der Stettiner Straße, das momentan als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen. Im weiteren Verlauf soll der 61-Jährige ein Messer eingesetzt und mit diesem den 53-Jährigen im Brustbereich erheblich verletzt haben. Die von anderen Bewohnern alarmierten Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen kurz darauf widerstandslos vorläufig festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 61-Jährige am Samstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Waiblingen vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl, setzte ihn in Vollzug und wies den ukrainischen Staatsangehörigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell