Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: BWM in Karl-Pfaff-Siedlung gerammt

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei nachträglich aus der Karl-Pfaff-Siedlung gemeldet worden. Gesucht werden Zeugen, die am vergangenen Wochenende zwischen Samstagabend, 19.30 Uhr, und Sonntagnachmittag, 15.30 Uhr, etwas beobachtet haben. Beschädigt wurde ein weißer BMW, der in Höhe des Hauses Nummer 56 ordnungsgemäß in einer Parklücke am Fahrbahnrand stand.

Am Sonntagnachmittag entdeckte der Fahrzeughalter die "Bescherung": Die gesamte Fahrerseite des Pkw war beschädigt. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Bislang gibt es keinerlei Hinweise auf den Verursacher. Sein Fahrzeug dürfte aber ebenfalls einen Schaden davongetragen haben - vermutlich auf der Beifahrerseite.

Die Polizei fragt deshalb: Wem ist in Kaiserslautern in der Wohnsiedlung im fraglichen Zeitraum etwas aufgefallen? Oder wer hat seitdem ein Fahrzeug mit frischen Unfallschäden auf der (Beifahrer-)Seite gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 jederzeit unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell