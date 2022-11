Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Mülleimerbrand im Bereich des Arsenalplatzes

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Mülleimerbrand kam es am Montagabend gegen 21:35 Uhr im Bereich des Arsenalplatzes in Ludwigsburg. Durch das Feuer wurde der Mülleimer, der im hinteren Außenbereich eines Schnellrestaurants stand, vollständig zerstört. Zudem wurde die Wellblechverkleidung um den Mülleimer herum durch die starke Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Bereits vor dem Brand konnten Beamte des Polizeireviers Ludwigsburg eine Jugendgruppe unweit des Brandortes kontrollieren und in einem Laubhaufen Spiritusflaschen sicherstellen. Die Ermittlungen dauern an.

