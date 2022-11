POL-LB: Ludwigsburg: Falsche Polizeibeamte erbeuten hohen Bargeldbetrag

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter setzten in der Nacht zum Dienstag auf bislang unbekannte Art und Weise mindestens eine Mülltonne in Brand, die an der Wand eines Wohnhauses in der Gartenstraße in Großbottwar stand. Ein 60 Jahre alter Bewohner wurde gegen 05:00 Uhr vom Alarm der Rauchmelder geweckt und entdeckte das Feuer. Es gelang ihm, die Flammen mit ...

