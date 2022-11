Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Unbekannten setzen Mülltonnen auf Privatgrundstück in Brand

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter setzten in der Nacht zum Dienstag auf bislang unbekannte Art und Weise mindestens eine Mülltonne in Brand, die an der Wand eines Wohnhauses in der Gartenstraße in Großbottwar stand. Ein 60 Jahre alter Bewohner wurde gegen 05:00 Uhr vom Alarm der Rauchmelder geweckt und entdeckte das Feuer. Es gelang ihm, die Flammen mit Hilfe von Feuerlöschern zu ersticken. Der Brand hatte bereits zwei Mülltonnen vollständig zerstört und eine weitere erheblich beschädigt. Durch die Hitze war ein Kellerfenster gesprungen und der Rauch zog durch ein gekipptes Feuer in das Gebäudeinnere. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang machten, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Großbottwar, Tel. 07148 1625-0, in Verbindung zu setzen.

