POL-HH: 220713-1. Nach zwei Einbrüchen in Winterhude - mutmaßlicher Einbrecher in Untersuchungshaft

Tatzeitraum: 10.07.2022, 22:30 Uhr bis 11.07.2022, 03:06 Uhr; Ort: Hamburg-Winterhude, Barmbeker Straße und Flemingstraße

Durch den Hinweis eines aufmerksamen Zeugen konnten Polizeibeamte in der Nacht zu Montag einen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig festnehmen. Der Tatverdächtige kam in Untersuchungshaft.

Der Zeuge hatte den Tatverdächtigen in den Hinterhöfen zwischen der Dorotheenstraße und der Barmbeker Straße zunächst beim Beschädigen eines Zauns beobachtet und angesprochen. Der Verdächtige hatte sich daraufhin entfernt, kehrte kurze Zeit später jedoch in den Hinterhof zurück. Dieses Mal beobachtet der Zeuge, wie sich der Mann Zutritt zu einem Restaurant verschaffte und anschließend mit einem Fahrrad flüchtete.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei konnten den mutmaßlichen Einbrecher noch in Tatortnähe antreffen und nahmen ihn vorläufig fest. Bei dem 44-jährigen Mann, dessen Staatsangehörigkeit nicht abschließend geklärt ist, fanden sie neben einer geladenen Schreckschusswaffe auch eine Girokarte, die einem offenbar kurz zuvor begangenen Einbruch in eine Wohnung in der Flemingstraße zugeordnet werden konnte. Bei dieser Tat waren unter anderem auch ein Laptop, ein Fernseher und Kopfhörer entwendet worden. Diese Gegenstände fanden die Einsatzkräfte in einem Gebüsch in unmittelbarer Nähe zum Festnahmeort.

Ermittler des zuständigen Einbruchdezernats (LKA 142) übernahmen die Prüfung strafprozessualer Sofortmaßnahmen und führten den Tatverdächtigen einem Haftrichter zu. Am Dienstag erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg ein Haftbefehl gegen ihn.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

