POL-HH: 220712-1. Eine Zuführung nach Brandstiftung im Zusammenhang mit Beziehungsgewalt in Hamburg-Hamm

Tatzeit: 08.07.2022, 13:06 Uhr; Tatort: Hamburg-Hamm, Jordanstraße

Gestern Abend nahmen Zivilfahnder des Polizeikommissariats 42 einen 25-jährigen Mann vorläufig fest, der im Verdacht steht, eine schwere Brandstiftung begangen zu haben. Der Tatverdächtige muss sich nun vor einem Haftrichter verantworten.

Am Freitagnachmittag kam es in der Jordanstraße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus, bei dem der Dachboden und Teile des Dachstuhls nicht unerheblich beschädigt wurden. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Im Zuge der Ermittlungen geriet der 25-jährige Ex-Lebensgefährte einer Bewohnerin des Mehrfamilienhauses ins Visier der Ermittler. Der Deutsche ist tatverdächtig, den Brand am Freitagnachmittag nach einem Streit mit seiner ebenfalls 25-jährigen Ex-Partnerin gelegt zu haben.

Gestern Abend kam es zu einem erneuten Zusammentreffen der beiden ehemaligen Lebensgefährten. Hierbei konnte der 25-Jährige durch die Zivilfahnder vorläufig festgenommen werden.

Kriminalbeamte des Fachkommissariats für Beziehungsgewalt der Region Mitte II (LKA 163) übernahmen unmittelbar die weiteren Ermittlungen.

Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er dem Untersuchungsgefängnis Hamburg überstellt. Ein Haftrichter erließ heute Vormittag Haftbefehl.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Hamburg und die "Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes" bieten auf Ihrer Homepages zahleiche Informationen und Hilfen für Betroffenen von Beziehungsgewalt an.

https://www.polizei.hamburg/opferschutz/

https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/

