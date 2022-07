Polizei Hamburg

POL-HH: 220711-1. Nach Einbrüchen in Lagerräumen in Hamburg-Billbrook - Vollstreckung mehrerer Durchsuchungsbeschlüsse

Hamburg (ots)

Zeit: 08.07.2022, 06:00 Uhr; Orte: Hamburger Stadtgebiet, Schleswig-Holstein, Niedersachsen

Ermittler des zuständigen Landeskriminalamts der Region Mitte II (LKA 161) vollstreckten am Freitagmorgen mit Unterstützung von Kriminalbeamten der Polizeien Schleswig-Holstein und Niedersachsen mehrere Durchsuchungsbeschlüsse im Hamburger Stadtgebiet, im Kreis Stormarn (S-H) und im Landkreis Stade (Ni). Mehrere Männer stehen im Verdacht, in unterschiedlicher Tatbeteiligung in zwei Lagerhäuser eingebrochen zu sein und diverse E-Scooter und elektronische Geräte gestohlen und später veräußert zu haben. Die Durchsuchungen führten zum Auffinden von Beweismitteln.

Anfang Mai dieses Jahres kam es zu einem Einbruch in ein Lager im Bereich Hamburg-Billbrook, bei dem die Täter 240 E-Scooter im Wert von annähernd 200.000 Euro entwendeten. Wenige Wochen später brachen erneut Unbekannte in ein nahegelegenes Lager ein und stahlen mehrere elektrische und elektronische Geräte, wie zum Beispiel Staubsauger, Kühlschränke oder Soundsysteme, in einem Gesamtwert von insgesamt etwa 100.000 Euro.

Umfangreiche Ermittlungen der Beamten führten auf die Spur eines 30-jährigen Serben, der als mutmaßlicher Drahtzieher gilt. Identifiziert wurden aber auch sieben weitere Tatverdächtige (26-50, die entweder an den Einbrüchen beteiligt gewesen oder erlangte Beute später im Internet veräußert haben sollen.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte daraufhin Durchsuchungsbeschlüsse für Wohn- und Geschäftsräume der Tatverdächtigen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen, die am Freitagmorgen in einer konzertierten Aktion vollstreckt wurden.

Hierbei stellten die Polizisten in Hamburg zwei E-Scooter, eine Soundbox, mehrere Mobiltelefone, andere elektronische Geräte, beweiserhebliche Dokumente, über 10.000 Euro Bargeld, originalverpackte Kleidungsstücke und auch rauschgiftverdächtige Substanzen sicher.

Die Durchsuchungen in Schleswig-Holstein führten zur Sicherstellung zweier weiterer E-Scooter und eines Mobiltelefons. In Niedersachsen stellten die Kriminalbeamten neben einem Mobiltelefon auch eine Schreckschusswaffe und einen Dolch sicher.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen wurden mehrere Beschuldigte angetroffen, die nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freiem Fuß verblieben, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell