Polizei Hamburg

POL-HH: 220711-2. Betrug im Pfandleihhaus - Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Hamburg (ots)

Tatzeit: 09.07.2022, 17:00 Uhr; Tatort: Hamburg-St. Georg, Steindamm

Am Samstagnachmittag versuchte eine 34-jährige Frau, in einem Pfandleihhaus im Stadtteil St. Georg einen gefälschten Goldbarren zu beleihen. Die mutmaßliche Wiederholungstäterin kam in Untersuchungshaft.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte die 34-jährige Ukrainerin einen 100-g-Goldbarren vorgelegt, der verschiedene Fälschungsmerkmale aufwies. Wäre die Fälschung nicht aufgefallen, hätte sie gemäß dem tagesaktuellen Goldkurs knapp viereinhalbtausend Euro ausgezahlt bekommen.

Sie soll in den vergangenen Wochen auch schon in Frankfurt am Main, Mannhein und Berlin gefälschte Goldbarren beliehen und dadurch mehr als zehntausend Euro erbeutet haben.

Die alarmierten Einsatzkräfte des Polizeikommissariats 11 nahmen die Tatverdächtige daraufhin vorläufig fest.

Ermittler des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen die Prüfung strafprozessualer Sofortmaßnahmen. Als Ergebnis führten sie die Tatverdächtige einem Haftrichter zu. Am Sonntag erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg ein Haftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen gegen die Tatverdächtige führt jetzt das Betrugsdezernat (LKA 1B).

Abb.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell