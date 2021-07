Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Busreisender aus Georgien musste in Polizeigewahrsam

Uhyst, Bautzen (ots)

Ein 41-jähriger Mann aus Georgien war am 20. Juli 2021 in einem Fernreisebus ohne Visum unterwegs von Polen nach Amsterdam. Bundespolizisten kontrollierten um 23:00 Uhr an der Autobahn 4 bei Uhyst den Bus und seine Reisenden. Unter ihnen befand sich der Mann, der zwar einen gültigen Reisepass vorlegen konnte, sich aber bereits seit Februar im Schengengebiet aufgehalten hat. Somit überschritt er seine erlaubte touristische Aufenthaltsfrist von 90 Tagen ohne über ein Visum oder einen Aufenthaltstitel zu verfügen. Er musste mit zur Dienststelle und erhielt wegen der unerlaubten Einreise sowie dem unerlaubten Aufenthalt eine Strafanzeige. Inzwischen wurde er nach Polen zurückgeschoben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell