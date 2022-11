Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Schmierereien mit rechtsextremem Hintergrund

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag 18.00 Uhr und Dienstag 10.45 Uhr hinterließen noch unbekannte Täter auf dem Boden im Eingangsbereich einer Schule in der Straße "Längenholz" in Herrenberg einen Schriftzug mit rechtsextremem Inhalt. Vermutlich nutzten die Unbekannten weiße Sprühfarbe. Des Weiteren wurde nahezu im selben Tatzeitraum die Heckscheibe eines Hyundai, der in der Teckstraße im Stadtteil Haslach am Fahrbahnrand abgestellt war, mit einem Hakenkreuz beschmiert. Auch hier wurde weiße Sprühfarbe benutzt. Bereits zwischen Freitag 17.00 Uhr und Montag 09.00 Uhr wurden zwei Säulen eines Vordachs eines Bankgebäudes im Bereich des "Bronntor" in der Stadtmitte Herrenberg mit einem roten und einem schwarzen Hakenkreuz verunstaltet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 1.600 Euro. Ein Zusammenhang zwischen den drei Taten kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, zu melden.

