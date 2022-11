POL-LB: Weil der Stadt: Unbekannter zerkratzt Fahrzeug

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Montag 18.00 Uhr und Dienstag 10.45 Uhr hinterließen noch unbekannte Täter auf dem Boden im Eingangsbereich einer Schule in der Straße "Längenholz" in Herrenberg einen Schriftzug mit rechtsextremem Inhalt. Vermutlich nutzten die Unbekannten weiße Sprühfarbe. Des Weiteren wurde nahezu im selben Tatzeitraum die Heckscheibe eines Hyundai, der in der Teckstraße im Stadtteil Haslach am ...

mehr