POL-NOM: Auto gefahren unter Drogeneinfluss

Uslar (ots) - USLAR (js) Kupferhammer, 06.05.22, 15.00h, bis 07.05.22, 20.00h Bisher unbekannte Täter entwendeten ein schwarz-blaues 26-er Mountainbike der Marke "Talson" im Wert von ca. 215 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/92600 0 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de ...

