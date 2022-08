Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen a.T.W.: Aquaplaning auf der A33 - Zwei Unfälle im Starkregen sorgten für mehrstündige Vollsperrung - Zwei Personen schwer verletzt

Dissen a.T.W. (ots)

Am Samstagmorgen ereigneten sich auf der A33 bei Dissen zwei Verkehrsunfälle mit teils schwer verletzten Personen. Gegen 8.45 Uhr war ein 57-Jähriger mit seinem Mercedes "SL63 AMG" bei Starkregen auf der Autobahn in Richtung Bielefeld unterwegs, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf dem Überholfahrstreifen ins Schleudern geriet. Der Mann aus Hagen a.T.W. touchierte zunächst mehrere Elemente der Mittelschutzplanke, bevor er mit einem langsamer fahrenden VW Passat auf dem Hauptfahrstreifen kollidierte. Beide Fahrzeuge schleuderten in die Berme und kamen schließlich entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stillstand. Bei der Kollision wurden der 59-jährige VW-Fahrer und seine 55-jährige Mitfahrerin schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der 57-jährige Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Zeitgleich kam es in Sichtweite zu einem zweiten Verkehrsunfall. Ein 41-Jähriger verlor ebenfalls aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seine E-Klasse und geriet beim Abbremsen ins Schleudern. Der Mann aus Erfurt krachte mit seinem Mercedes mehrfach in die Mittelschutzplanke, blieb aber unverletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund des Trümmerfeldes über 250 Meter und auslaufender Betriebsstoffe (Benzin) musste die A33 in Richtung Bielefeld für die Bergung und Fahrbahnreinigung knapp 3 Stunden voll gesperrt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 130.000EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell