Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 66-Jährige Opfer von Trickbetrügern - Versuchter Einbruch - Mountainbike gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Mountainbike gestohlen

Alsfeld. Ein weiß-blaues Mountainbike des Herstellers "Bulls" im Wert von rund 250 Euro entwendeten unbekannte Täter am Freitag (01.04.), zwischen 10 und 15 Uhr, von dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Straße "An der Au". Das Fahrrad war mittels Schloss an einem Fahrradständer gesichert und hat einen Wert von rund 250 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Kirtorf. Unbekannte Täter versuchten zwischen Montag (28.03.) und Dienstag (29.03.) in ein Einfamilienhaus in der Zeller Straße im Stadtteil Heimertshausen einzubrechen. Nachdem die Hebelversuche an der Kellertür misslangen, ließen die Unbekannten von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

66-Jährige Opfer von Trickbetrügern

Vogelsbergkreis. "Hallo Mama, bist du zu Hause?" Eine vermeintlich normale Frage, die eine 66-jährige Frau aus dem Vogelsbergkreis am Sonntagmittag (03.04.) von ihrer Tochter via WhatsApp gestellt bekommen hat. Doch anstelle des eigenen Kindes verbargen sich hinter der unbekannten Rufnummer dreiste Betrüger.

Die Betrüger gaugelten vor, dass das alte Handy kaputt gegangen sei und man sich deswegen unter neuer Nummer melden würde. Im Laufe der Konversation wurde die 66-Jährige gebeten, eine dringende Rechnung zu begleichen, da dies aufgrund des defekten Mobiltelefons nicht möglich sei. Um das eigene Kind zu unterstützen, überwies die Frau einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag auf ein ihr unbekanntes Konto.

Erst im Nachgang erkannte die Frau, dass sie Opfer dreister Trickbetrüger geworden war. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder über Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Speichern Sie nicht automatisch vermeintlich "neue" Rufnummern von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den Ihnen bekannten, "alten" Telefonnummern zu kontaktieren. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf und beenden sie Kontakte über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell