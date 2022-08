POL-OS: Rieste: Böschungsbrand auf der A1 - Polizei erreichte zahlreiche Anrufe (FOTO)

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste: Böschungsbrand auf der A1 - Polizei erreichte zahlreiche Anrufe

Rieste (ots)

Am frühen Freitagabend, gegen 18.15 Uhr, ist es auf der Autobahn 1 bei Rieste zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Zuvor waren etwa 50m Grünstreifen aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Zahlreiche Autofahrer, die an der Brandstelle vorbeigefahren waren, wählten den Notruf. Die Kräfte der Freiwillige Feuerwehren aus Vörden und Bramsche waren rasch vor Ort und konnte die Flammen erfolgreich bekämpfen. Am Grünstreifen ist ein Schaden entstanden. Während der Löscharbeiten wurde der Fahrzeugverkehr einspurig an der Brandstelle vorbeigeführt.

