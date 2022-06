Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Elektrofahrrad gestohlen

Borken (ots)

Entwendet haben Unbekannte am Wochenende in Borken ein Pedelec. Das Zweirad hatte verschlossen an der Hohen Oststraße in einem Fahrradständer gestanden, an den es angekettet war. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 16.00 Uhr, und Sonntag, 04.15 Uhr. Die Täter erbeuteten ein Damenrad vom Typ Kalkhoff Image 5.B Excite, braun lackiert. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

