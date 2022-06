Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - In Gartenzaun gefahren und geflüchtet

Renault-Fahrzeugteil sichergestellt

Gronau (ots)

Am Freitag fuhr ein noch unbekannter Fahrzeugführer auf der Sparenbergstraße gegen den Gartenzaun eines Privatgrundstücks und flüchtete trotz des angerichteten Schadens. Am Unfallort wurden ein Renault-Außenspiegelglas und weißer Lack sichergestellt. Das Geschehen trug sich zwischen 10.00 Uhr und 15.15 Uhr zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat (02562) 9260.

(fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell