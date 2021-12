Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fensterscheiben vom Tattoo-Studio beschmiert

Gera (ots)

Gera: Unbekannte Täter trieben ihr Unwesen in der Nacht des 16.12.2021 in der Fasaneriestraße in Gera. Gegen 01:40 Uhr beschmierten die Unbekannten insgesamt drei Schaufensterscheiben eines Tattoo-Studios mit schwarzer Farbe, so dass Sachschaden entstand. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 an die hiesige Dienststelle zu wenden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell