POL-GM: Einbrecher plündern Kasse

Gummersbach (ots) - Unbekannte sind am Pfingstwochenende in ein Vereinsheim in der Wasserwerkstraße in Erlenhagen eingebrochen. Im Tatzeitraum zwischen Samstag, 19 Uhr und Dienstag (7. Juni), 18 Uhr, hebelten sie die Eingangstür zum Vereinsheim auf. Erst mal im Objekt durchwühlten sie Schränke und Schubladen nach möglichem Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen ließen sie unter anderem eine Spendenkasse, ein Fernsehgerät, Lautsprecher, einen Receiver mitgehen. Hinweise ...

mehr